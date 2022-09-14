神助？南警祭拜宮廟20分鐘後尋獲失蹤5日失智阿嬤

有失智症的72歲陳姓阿嬤本月9日一早騎機車外出，不明原因跌落學甲區紅蝦港急水溪畔，警方獲報連日來協尋未果，警民昨勤前還向當地寺廟神明拜拜求助，20分鐘後順利尋獲，且阿嬤身上無外傷、精神狀態良好，疑靠喝溪水脫險，大家都嘖嘖稱奇。

據悉，陳姓阿嬤住台南新營區，9日當天騎車外出，當晚9點學甲警方接獲通報協尋失智症長者，經以警政系統比對，阿嬤當天10時許曾行經學甲區三慶里新芳與紅茄路口，隨後無音訊。

學甲警分局立即指派專案勤務與線上巡邏人員前往查尋，惟無所獲；然因地處偏僻、範圍廣大，搜尋期間所長廖聰順和同仁調閱多處民間監視器追蹤過濾行跡，調度頂洲社區守望相助隊員，更延請「大雄空拍團隊」鼎力相助。

經過幾日分區找尋，昨鎖定範圍與方向，出勤前警民一行人來到當地紅蝦港中太宮，祈求平安順利。

結果，出勤不到20分鐘，立即傳來喜訊，巡佐王福得在紅蝦港急水溪河床發現老嫗跌坐其中，萬幸的是身上無外傷、精神狀態良好，眾人直呼真的太神奇了，事後研判阿婆跌落的軟土，旁邊又有溪水飲用，真的太幸運令人無法置信。也有人說，原以為阿嬤生存機率渺茫，但奇蹟真的出現了。