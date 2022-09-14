才到周玉蔻公司打傷員工 他今又謊稱放爆裂物被逮

位於北市新生南路一段上的寶島聯播網，今天上午8點多時，一名自稱「田豐豐」的男子，向警方報案放置爆料物，經警方到場查看，發現並非爆裂物，只是腐敗的禮盒，目前大樓暫不追究，但警方追查，發現是日前曾到周玉蔻「放言公司」打傷傅姓主管的田男所為，已將他帶回製作筆錄中。

今天上午8點多時，中正一分局先是接獲寶島聯播網報案，稱被放置禮盒，懷疑是爆裂物，另外還有一名田姓男子報案稱在寶島聯播網7樓放置紅色禮盒。

由於無法確定是否為爆裂物，警方不敢大意，到場後發現是腐臭物，還有酸臭味，雖然大樓不追究，但警方還是追查來源。

另外，在臉書「不演了新聞台」， 有暱稱田豐豐的民眾留言，「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他Ｘ的驚喜，節目做完就知道了」。

警方追查下，發現田豐豐就是日前曾到周玉蔻「放言公司」打傷傅姓主管的人，目前已查獲田男到案，田男辯稱「月餅過期很可惜，想說要送禮」。警詢後將依恐嚇罪送辦。