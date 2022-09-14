不甘被甩 莽男光棍節烙兄弟炸前女友車

桃園一名吳姓男子不甘被甩，去年11月11日光棍節帶著黃姓、蔡姓2名友人登門理論，見無人應門，就拿對方轎車出氣，用瓦斯罐自製爆裂物炸車，所幸威力不大，僅部分車損，未釀嚴重災害，不過還是因此吃官司，被桃園地檢署依公共危險罪起訴。

檢警調查，案發當天，蔡男負責把風、黃男在大樓外接應，再由吳男動手洩憤。吳男持利刃劃破轎車輪胎，用瓦斯槍槍托敲破車窗，並以球棒打破擋風玻璃，最後才將瓦斯罐至於擋風玻璃處，以鞭炮作為引信引爆。

雖然邱女事後對轎車毀損一事不願提告，但由於爆裂物造成轎車部分車體毀損，足見爆裂物若波及油箱，恐致生公共危險，更何況邱女轎車旁邊還停了一整排別人的轎車，後果不堪設想，因此全案以公共危險罪移送；

由於邱女轎車上留有燒焦痕跡，做案用的瓦斯罐和鞭炮碎紙也都掉在車內，加上監視器拍到犯案過程偵訊時，吳、黃、蔡3人犯後均坦承犯行。