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「警花」冒雨幫推深夜拋錨小貨車 溫柔叮嚀暖了司機心

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一輛貨車昨深夜拋錨，駕駛可奈何攔下青溪派出所警方請求協助，女警莊雅婷毫不猶豫下車幫忙，和司機兩人將貨車推到安全處，離開時也不忘提醒「記得貴重物品」，讓司機頻頻致謝，非常感動。

桃園警分局青溪所巡佐邱正宗及警員莊雅婷、蔡承歷昨23時30分許巡邏時，在經國路與慈文路口遇到民眾謝先生（50歲）攔車求援。

謝先生表示，自己駕駛小貨車沿民生路準備右轉慈文路時，疑似發電機故障，突然失去電力，當街拋錨，連警示燈都無法使用，又停在路口轉彎處，擔心深夜時分又下雨，其他駕駛人未注意極可能發生追撞事故。

謝男說，時值深夜無法請人拖吊，車上滿載貨物，他一人無力推車，才尋求員警協助。員警立即分工，由邱員負責控制方向盤，莊員協助推動車輛，蔡員則駕駛巡邏車在後警戒，預防後方車輛衝撞。

員警協助將小貨車推到約百公尺外巷弄內安全位置停放，請謝男待早上再請修車廠處理，謝先生對趕忙道謝，這時莊員也溫馨叮嚀他，務必將車內貴重物品帶走，避免引起宵小覬覦，讓司機非常暖心。

昨天展現英雌氣概的莊雅婷是海洋大學資管系畢業，父親是退休員警，自己從小耳濡目染，畢業後毅然決然從警，考上107特考班，2020年分發到青溪所服務，曾幫助行動不便坐輪椅的老人及精神異常女子返家，熱情、有耐心深受同事讚賞。

莊雅婷昨晚協助拋錨小貨車駕駛推車停放，最後也不忘暖心提醒獲讚。記者楊湛華／翻攝
莊雅婷昨晚協助拋錨小貨車駕駛推車停放，最後也不忘暖心提醒獲讚。記者楊湛華／翻攝
莊雅婷大學畢業後決定跟隨父親腳步從警，熱血、愛心深受同事讚賞。圖／桃園分局提供
莊雅婷大學畢業後決定跟隨父親腳步從警，熱血、愛心深受同事讚賞。圖／桃園分局提供
莊雅婷大學畢業後決定跟隨父親腳步從警，熱血、愛心深受同事讚賞。圖／桃園分局提供
莊雅婷大學畢業後決定跟隨父親腳步從警，熱血、愛心深受同事讚賞。圖／桃園分局提供

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