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淡水熱心交警因病離世 同事與地方人士淚別不捨

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局交通分隊警員許廷瑚，13日因病去世，享年52歲。由於他在淡水、三芝地區服務長達10年，屢因熱心為民服務上過新聞，也曾因促進交通安全獲交通部頒發「金安獎」，驟然離世令同事與地方各界感到十分不捨。

許廷瑚原本是職業軍人，官拜憲兵少校，民國91年從高雄的憲兵指揮部退役，隔年轉警職，連續19年都在新北市警察局交通大隊擔任基層警員，前9年在三重警分局，101年迄今在淡水警分局任職。

他工作認真，2013年曾獲交通部頒發「金安獎」，尤其熱心為民服務，幾度因此上新聞，譬如曾於2013年在三芝處理交通事故，發現車禍身亡的年輕人是清寒孝子，便主動協助家屬籌措喪葬費。

2014年三芝有1名身分不詳年輕女子，車禍重傷陷入昏迷，許廷瑚自製20多張海報，拿到事故地點附近挨家挨戶打聽，後來被熱心民眾轉貼至臉書社團，終於找到家屬，才知道受傷女子年僅21歲。

2018年他在淡水處理肇事逃逸車禍，利用勤餘時間調閱監視器，不辭辛勞協助被害人找到肇逃機車騎士，被害女子還為此寫信給市長希望給予表揚。

由於警察工作常須輪班日夜顛倒，許廷瑚又有高血壓宿疾，近3年需要定期洗腎，13日因腎衰竭引發敗血症搶救無效不幸離世，身後留下17歲、20歲子女仍然在學，地方人士和警察同仁都充滿不捨與惋惜。

許廷瑚原本官拜憲兵少校，退役隔年轉警職，連續19年都在新北市警察局交通大隊擔任基層警員。圖／警方提供
許廷瑚原本官拜憲兵少校，退役隔年轉警職，連續19年都在新北市警察局交通大隊擔任基層警員。圖／警方提供
許廷瑚近年因病消瘦不少。圖／警方提供
許廷瑚近年因病消瘦不少。圖／警方提供
許廷瑚（右一）與同事相處和睦。圖／警方提供
許廷瑚（右一）與同事相處和睦。圖／警方提供
淡水交通分隊警員許廷瑚，2013年因促進交通安全獲交通部頒發「金安獎」。圖／警方提供
淡水交通分隊警員許廷瑚，2013年因促進交通安全獲交通部頒發「金安獎」。圖／警方提供

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