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法官陳伯均登山喪命 山友：可能是在石瀑這地點中走失

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台北地方法院法官陳伯均到台中和平區池有山登山出事，山友說，他出事的地點應該是在池有到品田間、被稱為「石瀑」的亂石處；當地因石頭從山上流下來，因而被稱為石瀑，是一處容易迷路的地點。

台北地方法院法官陳伯均到台中和平區池有山登山出事，山友說，他出事的地點應該是在池有到品田間、被稱為「石瀑」的亂石處。圖／古姓山友提供
台北地方法院法官陳伯均到台中和平區池有山登山出事，山友說，他出事的地點應該是在池有到品田間、被稱為「石瀑」的亂石處。圖／古姓山友提供

古姓山友說，當地都是石頭，地型不穩定，很難立標示，也沒有樹可以綁帶子，在往品田的路上「不危險，但很容易迷路」，只要起霧或下點雨就很容易迷路，要非常小心。

他說，有些人會用疊石方式做標示，但不穩定，也不容易被看到；石瀑旁有一個山口，但很小，一錯過就搞不清楚了，會愈走愈慌。他強調，當地「在還未到品田的山屋前面」這個地方，山友要特別注意。

另名資深山友亦說，在石瀑要往上到品田，看到的就是一大片石頭，面寛有2、30公尺。從相關資訊判斷，陳伯均就是在這片石瀑中走失。山友若在此走失，要在附近找看看，有沒有旁人疊的石頭或綁的標示，來尋找方向。

當地只能疊石或綁標示指方向？能否立下指標，預防其他人再迷失？這名資深山友說，如果能立下木樁等標示，就是造福山友，政府可以花些經費改善。目前來說，國家公園有在管的山，標示都很清楚，但林務局較沒錢，相對就沒有那麼清楚。

他說，像武陵四秀、中央尖山這樣的山，每次颱風或下大雨過後，山路就容易改變，山友要特別注意。

台北地方法院法官陳伯均到台中和平區池有山登山出事，山友說，他出事的地點應該是在池有到品田間、被稱為「石瀑」的亂石處。圖／古姓山友提供
台北地方法院法官陳伯均到台中和平區池有山登山出事，山友說，他出事的地點應該是在池有到品田間、被稱為「石瀑」的亂石處。圖／古姓山友提供

山友 國家公園 武陵

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