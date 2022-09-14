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影／男友闖屋門外咆哮 外籍女學生嚇壞躲5樓窗外求援

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

史瓦帝尼籍的李姓女子、泰姓男子都是在台中求學交換學生，雙方是男女朋友，月初時二人吵架，泰男衝李女租屋處要談判，李女擔心男友有脫序舉動，除了將門窗上鎖外，也攀著五樓窗沿，躲在窗外石棉瓦上打電話求助，警、消即時救援，才沒發生意外。

第二警分局永興所警員楊明杰、陳揚儒在5日深夜11時許獲報，北區崇德路一段有人吵架，女方需要警方到場協助，兩警到場調查，由房屋代管理人員、女方友人一起上樓查看，發現女子承租房間呈上鎖狀態，無人應門，電話也沒人接聽。

警方持續梯間搜尋，最後在五樓走廊窗外看見一名女子手緊抓著窗戶鐵欄杆，腳踩在窗外窄薄石棉瓦上，稍有不慎就可能發生意外，警方趕緊立即通知消防隊到場破窗，將女子救下。

經查，同是史瓦帝尼籍的李姓女子（24歲）、泰姓男子（29歲）都是在台中的交換學生，雙方近日因感情問題吵架，案發時，泰男直衝李女的租屋處，在門外叫囂，還恐嚇李女，若不開門，將會對李女動粗，李女嚇得將大門深鎖，躲在5樓窗台外，打電話向友人求助。

警方得知後，協助李女通報家暴案件，聲請保護令，另外也通知校方介入調查、協調。

第二警分局長陳家銘呼籲，民眾有感情問題應理性處理、洽詢正常管道，勿做不理智舉動危害他人安全，提醒民眾對於自己或親友有需要協助的時候，可以隨時向警方報警，請求協助。

史瓦帝尼籍李姓女子5日深夜與男友吵架，躲在5樓窗台外待援。圖／第二警分局提供
史瓦帝尼籍李姓女子5日深夜與男友吵架，躲在5樓窗台外待援。圖／第二警分局提供
史瓦帝尼籍李姓女子5日深夜與男友吵架，躲在5樓窗台外待援。圖／第二警分局提供
史瓦帝尼籍李姓女子5日深夜與男友吵架，躲在5樓窗台外待援。圖／第二警分局提供

交換學生 史瓦帝尼

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