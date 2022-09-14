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快可以出國了！指揮中心通過出入境團客指引 須打完追加劑

桃山、池有路線「很硬」！法官墜70米峭壁 山搜：難有生還機會

獨／法官罹難、妻小聞訊哀慟 當地居民籲池有指引要清楚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台北地院法官陳伯均攜妻小一家四口登池有山，11日陳失聯，今早山搜在70米懸崖尋獲陳遺體。據陳妻子友人轉述，丈夫失聯後陳妻相當擔憂、以淚洗面，與子女持續在武陵山莊等候消息，今早接獲噩耗，妻子與孩子哀傷不已，令人鼻酸。

台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供

陳伯均一家四口11日挑戰「武陵四秀」的桃山與池有山，住宿在武陵吊橋旁的武陵山莊，當天下午陳伯均失聯，妻子與一雙子女報警獲救，隨後繼續在山區住宿，等待最新消息，未料，今早山搜人員回報尋獲陳伯均遺體，確定罹難，長眠在他喜愛的山林。

武陵山莊位在武陵吊橋旁，往前走就是幽美的桃山瀑布步道，步道右邊是桃山步道、左邊為池有品田步道，該路線為三角形概念，一日單攻需12至14小時的「勇腳路線」，但桃山步道陡升陡降1000公尺，多數挑戰桃山、池有路線的山友會先走池有步道，回程下坡桃山步道，以節省體力。

但11日至昨天為止，山區持續降雨，經常挑戰該路線的胡姓居民說，池有山海拔3000多公尺，濕冷加上半夜5度以下低溫，超過72小時的致命低溫，人體容易失溫，加上坡面濕滑，易失足滑落，釀成意外。

胡姓居民指出，池有山多處岔路容易迷途，加上山區降雨後容易起霧，政府2019年10月「開放山林」後，相關單位應重新檢視各登山步道，尤其池有山步道應在岔路處、入口處綁上登山指引條、導引牌系統，避免山友迷途。

台中市消防局山搜人員與搜救團隊，連日搜救失聯的台北地院法官陳伯均路線，今早山搜人員尋獲陳遺體。圖／台中市消防局提供
台中市消防局山搜人員與搜救團隊，連日搜救失聯的台北地院法官陳伯均路線，今早山搜人員尋獲陳遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供

武陵 低溫 山友 登山步道

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