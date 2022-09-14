獨／法官罹難、妻小聞訊哀慟 當地居民籲池有指引要清楚

台北地院法官陳伯均攜妻小一家四口登池有山，11日陳失聯，今早山搜在70米懸崖尋獲陳遺體。據陳妻子友人轉述，丈夫失聯後陳妻相當擔憂、以淚洗面，與子女持續在武陵山莊等候消息，今早接獲噩耗，妻子與孩子哀傷不已，令人鼻酸。

台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供

陳伯均一家四口11日挑戰「武陵四秀」的桃山與池有山，住宿在武陵吊橋旁的武陵山莊，當天下午陳伯均失聯，妻子與一雙子女報警獲救，隨後繼續在山區住宿，等待最新消息，未料，今早山搜人員回報尋獲陳伯均遺體，確定罹難，長眠在他喜愛的山林。

武陵山莊位在武陵吊橋旁，往前走就是幽美的桃山瀑布步道，步道右邊是桃山步道、左邊為池有品田步道，該路線為三角形概念，一日單攻需12至14小時的「勇腳路線」，但桃山步道陡升陡降1000公尺，多數挑戰桃山、池有路線的山友會先走池有步道，回程下坡桃山步道，以節省體力。

但11日至昨天為止，山區持續降雨，經常挑戰該路線的胡姓居民說，池有山海拔3000多公尺，濕冷加上半夜5度以下低溫，超過72小時的致命低溫，人體容易失溫，加上坡面濕滑，易失足滑落，釀成意外。