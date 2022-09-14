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嘉義夜市大火阿娥豆花未復原 鑑定出爐:夾娃娃機店起火

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

上月9日嘉義市知名文化路夜市發生火警，包括名店阿娥豆花等店家遭波及焚毀，如今火場鑑定報告出爐，起火點為夾娃娃機店；警方表示，近日將聯絡相關人等進行偵訊筆錄，依失火罪嫌送辦。

警方表示，據火場鑑定報告書指出發生於今年8月9日凌晨的文化路火謷，起火點為夾娃娃機店家，至於起火原因「不排除電器因素起燃的可能性較大」，將通知受災戶及相關人等進行訊問筆錄，偵訊後依失火罪嫌送嘉義地檢署偵辦。至於民事相關賠償由當事人間協調。

事發至今已超過1月個，日前中秋連假不少遊客尋找阿娥豆花攤，看到火警現場才知道至今還沒有整理。警方表示，是否可以進行整理仍要由檢察官認定。

阿娥豆花王姓業者表示，目前暫停營業，已找到新的攤位，店面還在整理當中，預計在今年11月間重新營業，新址的位置就在原攤位的斜對面。至於是否會向對方求償，家人還要再評估商量。

今年8月9日凌晨3時許，嘉義市文化路夜市傳出火警，文化路104、106號、延平街238、238-1、230、232、234號等7戶慘遭祝融，包括阿娥豆花、服飾商場野牛谷、中藥房、娃娃機店及3C店等商家遭焚毀，幸好火警發生時許多店家才準備打烊休息，立即疏散家人，沒有傳出人員傷亡。

今年8月9日凌晨嘉義市文化路夜市發生大火。圖／本報資料照片
今年8月9日凌晨嘉義市文化路夜市發生大火。圖／本報資料照片
阿娥豆化攤（右）付之一炬。圖／本報資料照片 記者李宗祐攝影
阿娥豆化攤（右）付之一炬。圖／本報資料照片 記者李宗祐攝影
中秋連假期間逛文化路夜市遊客尋找阿娥豆花攤，發現火警現場至今還沒整理。記者李宗祐／攝影
中秋連假期間逛文化路夜市遊客尋找阿娥豆花攤，發現火警現場至今還沒整理。記者李宗祐／攝影

夾娃娃機 嘉義

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