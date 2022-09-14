聽新聞
test
0:00 / 0:00
周玉蔻主持節目大樓遭放置酸臭包裹 警方排除是爆裂物
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文接受訪問，提及採購疫苗過程遭遇阻力，媒體人周玉蔻砲轟慈濟，13日遭田姓男子闖入周所開設公司咬傷人，今天上午田男再度到周玉蔻主持廣播節目大樓，放置散發酸臭味的包裹，再自行報案。
田姓男子早上8時15分許，自行報案，聲稱他在周玉蔻主持節目的寶島聯播網公司放置不明包裹，忠孝東路派出所員警到場查證，發現大樓7樓垃圾桶上放置一紅色包裹，現場嗅出酸臭味疑似腐敗食物，初步採證非爆裂物。
田男還在網路政論節目留言：「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他O的驚喜，節目做完就知道了」。
儘管寶島聯播網所在大樓目前不追究，但中正一警分局將持續依法查處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言