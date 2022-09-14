周玉蔻主持節目大樓遭放置酸臭包裹 警方排除是爆裂物

周玉蔻主持廣播節目時，公司樓下遭人放置散發酸臭味包裹，警方排除是爆裂物，圖為包裹內部。記者廖炳棋/翻攝

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文接受訪問，提及採購疫苗過程遭遇阻力，媒體人周玉蔻砲轟慈濟，13日遭田姓男子闖入周所開設公司咬傷人，今天上午田男再度到周玉蔻主持廣播節目大樓，放置散發酸臭味的包裹，再自行報案。

田姓男子早上8時15分許，自行報案，聲稱他在周玉蔻主持節目的寶島聯播網公司放置不明包裹，忠孝東路派出所員警到場查證，發現大樓7樓垃圾桶上放置一紅色包裹，現場嗅出酸臭味疑似腐敗食物，初步採證非爆裂物。

田男還在網路政論節目留言：「我一早在周老妖的寶島聯播網門口放了一個驚喜，等下應該會有新聞了，甚麼是他O的驚喜，節目做完就知道了」。