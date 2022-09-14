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法官陳伯均登池有山失聯4天身亡 北院院長同仁哀痛不已
台北地方法院家事庭法官陳伯均11日與妻小登台中市桃山、池有山迷路失聯，今上午7時45分搜救人員發現陳的遺體。台北地院指出，傳出陳離世消息，院長黃國忠和同仁皆感到不捨、哀痛不已，法院後續也會協助家人處理相關事宜。
台北地院行政庭長周玉琦表示，遺憾地向大家報告，稍早有找到陳伯均法官，但已經沒有生命跡象，陳伯均是一位溫暖、樂觀、認真、負責的法官，為人非常好，各界對他評價很高，逝世消息傳出，院長和同仁都感到不捨、哀痛不已，法院已請陳的家人節哀及保重。
她說，感謝這段時間台中消防局、搜救大隊、台中地檢署及各界的關心和協助，法院後續會持續協助家人處理相關事宜，並安撫法院同仁的心情，祝禱陳伯均法官臨終無礙，離苦得樂。
陳伯均本月11日與妻子、2名子女登桃山、池有山，因途中遇大霧影響視線，在距離出口3.5公里處迷路，他先行探路疑迷途墜落70米峭壁，經台中市消防局連日派員搜救，今早尋獲遺體。
台北地院院長黃國忠一早在法官群組發文，稱「很遺憾的向各位報告，陳法官在下切20公尺的地方已經找到，沒有生命跡象。因距離上面還約100公尺，目前在考慮用直升機或用人揹上來」。
司法官44期結業的陳伯均擔任檢察官期間，辦過鄭捷捷運隨機殺人案，2021年8月以主任檢察官身分轉職從事法官工作，陳的職缺在彰化地方法院，調台北地院辦理家事案件。
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