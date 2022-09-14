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影／「梅花」暴雨仍守岡位 三峽義交執勤遭撞警長慰問

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

周一（12日）晚上，北台灣受「梅花」颱風影響降下豪大雨。新北市三峽區陳男開車行經復興路與大勇路口，疑因視線死角，撞上在路口執勤的義交，造成其右腳掌骨裂，所幸送醫急救沒有生命危險。昨天（13日）分局長王鴻儒與義交中隊幹部前往慰問，義交還心隙勤務，讓眾人相當感動。

新北市三峽區陳男駕駛汽車，疑因A柱遮蔽，碰撞上路口值勤義交，所幸義交送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男駕駛汽車，疑因A柱遮蔽，碰撞上路口值勤義交，所幸義交送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

據了解，游方（67歲）擔任三峽女義交已有16年，平常從事外燴辦桌廚師，為人積極熱心的她，閒暇之餘盡己之力熱心助人，由於感念警察辛苦，便加入義交行列擔任基層隊員，協助地方道路交通疏導工作，貢獻一己之力。

周一（12日）晚上6時30分左右，游方女士無懼「梅花」颱風降下豪大雨，仍堅守在岡位上，認真在復興路與大勇路口協助交。孰料，一名陳姓男子（35歲）駕駛汽車行經該路口，卻疑因A柱遮蔽視線，直接碰撞上游方女士，造成其右腳掌骨裂，所幸送醫急救沒有生命危險，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因仍待調查釐清。

昨天（13日）三峽警分局長王鴻會同義交中隊幹部，前往游方員家中慰問關懷，對於游方女士在「梅花」颱風帶來豪雨情況下仍然堅守崗位，相當感動。但游方女士卻心繫勤務表示，「身體的痛楚跟行動不便不算什麼，只是熱愛的義交工作將停擺一段時間不能參與，會讓她很不適應，希望儘快把傷養好，重回到工作崗位。」讓眾人相當感動。

三峽警分局長王鴻會同義交中隊幹部，前往游方員家中慰問關懷。記者曾伯愷／翻攝
三峽警分局長王鴻會同義交中隊幹部，前往游方員家中慰問關懷。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男駕駛汽車，疑因A柱遮蔽，碰撞上路口值勤義交，所幸義交送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男駕駛汽車，疑因A柱遮蔽，碰撞上路口值勤義交，所幸義交送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男駕駛汽車，疑因A柱遮蔽，碰撞上路口值勤義交，所幸義交送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區陳男駕駛汽車，疑因A柱遮蔽，碰撞上路口值勤義交，所幸義交送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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