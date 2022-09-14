缺錢偷神壇160元錢母 他辯「有上香徵求神明同意」

高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，靠打零工維生，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣；廟方人員發現遭竊報警，警方當天下午通知麥男到案，他辯稱，「有上過香徵求神明同意才拿錢」，警聽聞相當傻眼，警詢後，將他依法函送。

楠梓區裕昌街一處神壇9月12日發生竊案，廟方人員發現，神壇桌下供奉虎爺，神像前一個小聚寶盆中當作錢母的160元硬幣，竟不翼而飛；起初神壇宮主上香時還以為出現神蹟，調閱監視器才發現是遭小偷。

當天公廟主向楠梓警分局右昌派出所報案，並提供監視器影像，發現麥男身穿青綠色上衣、卡其色長褲，騎著單車，徒步入神壇內行竊；警方掌握身分後，立刻通知人到案。