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缺錢偷神壇160元錢母 他辯「有上香徵求神明同意」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，靠打零工維生，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣；廟方人員發現遭竊報警，警方當天下午通知麥男到案，他辯稱，「有上過香徵求神明同意才拿錢」，警聽聞相當傻眼，警詢後，將他依法函送。

楠梓區裕昌街一處神壇9月12日發生竊案，廟方人員發現，神壇桌下供奉虎爺，神像前一個小聚寶盆中當作錢母的160元硬幣，竟不翼而飛；起初神壇宮主上香時還以為出現神蹟，調閱監視器才發現是遭小偷。

當天公廟主向楠梓警分局右昌派出所報案，並提供監視器影像，發現麥男身穿青綠色上衣、卡其色長褲，騎著單車，徒步入神壇內行竊；警方掌握身分後，立刻通知人到案。

麥男在當天下午到案，坦承犯行，據了解，他平時工作不穩定，靠打零工維生，當天經過神壇時，見四下無人便假意入內参拜，隨後把錢母偷走；被逮時，還辯稱，有上過香徵求神明同意才拿錢，讓警聽聞相當傻眼，警詢後，將他依法函送。

高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，缺錢花用，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，缺錢花用，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，缺錢花用，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，缺錢花用，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，缺錢花用，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣。記者陳弘逸／翻攝
高雄46歲麥姓男子因工作不穩定，缺錢花用，日前到楠梓區裕昌街一處神壇偷走聚寶盆中的160元硬幣。記者陳弘逸／翻攝

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