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影／桃山、池有「很硬」…法官墜70米峭壁 山搜：難有生還機會

聯合報／ 記者林佩均游振昇／台中即時報導

台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。尋獲遺體的山搜人員分析，陳恐迷途造成失足滑落，但墜落峭壁下方高差為70米峭壁，「幾乎很難有生還的機會……」，且單攻桃山與池有路線「很硬」，需做足準備再上山。

蕭添益與洪華駿攀登團隊與另4名消防山搜人員，今早7點45分找到陳伯均法官遺體，他們利用橫渡攀登及垂降在峭壁下方垂直高差70米，距離可拖吊地點100米。團隊指出，目視陳伯均法官的下巴有撕裂傷、手部捲曲，呈現仰躺，已明顯無呼吸心跳。

蕭添益初步分析意外原因，需查當天下午4點山上天氣狀況，可能是因為走錯路，不知道當時是否有濃霧嗎？可能是不小心滑落，但是滑落的區域再往下，造成一個墜落在峭壁下方，而這個重大墜落高差為70米的峭壁，「幾乎很難有生還的機會……」。

另名山搜人員指出，一日單攻桃山與池有山「很硬」，尤其池有山指標不明確，入山處多處碎、落石，已有多起山友因迷途或裝備體力透支報警救援，山搜人員疲於崩命，相關單位需要多注意。

台中市消防局第二救災救護大隊表示，多數山難民眾輕忽森林，抱持著走步道、健行心態登山，沒有事先規劃好登山路徑，大部分山難事故發生在下午3點之後，民眾沒體力、沒攜帶定位系統迷途。

在和平區擁有10多年搜救經驗的林姓山搜員提醒，台灣山域地勢陡峭，許多登山者迷途見夕陽西下，慌亂下切溪谷以為下山，容易因路面潮濕失足、失溫釀成憾事，且溪谷下方手機訊號差，遮蔽物多，直升機空中能見度低，反而搜救不易。

台中市消防局表示，不是用爬山來練體力，平時就要練好。另外，登山時應結伴熟識路線的人同行，攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子，絕對不能臨時起意前往登山。

台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
失聯四天的台北地院法官陳伯均，今早7點45分由蕭添益與洪華駿攀登團隊尋獲遺體，根據搜救人員描述陳姓法官下巴撕裂傷、手部捲曲、仰躺離世，令人不捨。圖／蕭添益提供
失聯四天的台北地院法官陳伯均，今早7點45分由蕭添益與洪華駿攀登團隊尋獲遺體，根據搜救人員描述陳姓法官下巴撕裂傷、手部捲曲、仰躺離世，令人不捨。圖／蕭添益提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供
台北地院法官池陳伯均11日和妻子與兩名子女挑戰和平區桃山與池有山，妻小3人獲救，陳疑迷途墜落70米峭壁，今早山搜人員尋獲冰冷遺體。圖／台中市消防局提供

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