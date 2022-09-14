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工廠清晨惡火 紡織物品燃燒花2小時撲滅

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅新榮路上的3層樓紡織工廠，今清晨4時許傳出火警，消防人員獲報後發現3樓竄出火舌，趕緊佈水線灌救，火勢於上午6時43分撲滅，無人員受傷受困，確切起火原因及財損仍有待火調科調查釐清。

楊梅區的紡織工廠今4時39分許，3樓因不明原因起火，現場擺放大量紡織成品，燃燒約300平方公尺，消防獲報後不敢大意，立即佈水線全力灌救，並疏散員工，共派出消防人員100名、消防車36輛、救護車2輛。

火勢於上午6時43分撲滅，所幸無人員受傷受困，消防初步判定，工廠疑有放製易燃物，不過確切財損及詳細起火原因仍待消防火調科調查釐清。

桃園楊梅清晨傳惡火，消防花費2小時撲滅。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅清晨傳惡火，消防花費2小時撲滅。記者翁唯真／翻攝

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