聽新聞
test
0:00 / 0:00
尋獲失聯法官遺體 群組PO上「最不想知道」的訊息
台北地院法官陳伯均9月11日與全家人攀登台中市桃山、池有山，迷路失聯，台中市政府消防局等單位全力搜救3天後，今早傳來陳遺體尋獲的消息；台北地院院長黃國忠第一時間掌握資訊，在法官群組公布噩耗。
黃國忠一早在法官大群組貼文，稱「很遺憾的向各位報告，陳法官在下切20公尺的地方已經找到，沒有生命跡象。因距離上面還約100公尺，目前在考慮用直升機或用人揹上來」。
事實上，黃國忠在陳伯均失聯翌日，即徵得陳伯均家屬的同意後，在法官大群組說明訊息，希望同仁集氣，幫助搜救人員完成尋人使命，陳妻昨天則透過管道向相關人士表示謝意，仍傳出不幸消息。
司法官44期結業的陳伯均辦過「鄭捷捷運殺人案」，2021年8月以主任檢察官身分轉職從事法官工作，陳的職缺在彰化地方法院，但調台北地院辦理家事案件。
台北地院同仁從本月12日開始對陳伯均的下落議論紛紛，無奈世事無常，今天早上接獲最不想知道的訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言