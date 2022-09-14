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尋獲失聯法官遺體 群組PO上「最不想知道」的訊息　

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院法官陳伯均9月11日與全家人攀登台中市桃山、池有山，迷路失聯，台中市政府消防局等單位全力搜救3天後，今早傳來陳遺體尋獲的消息；台北地院院長黃國忠第一時間掌握資訊，在法官群組公布噩耗。

黃國忠一早在法官大群組貼文，稱「很遺憾的向各位報告，陳法官在下切20公尺的地方已經找到，沒有生命跡象。因距離上面還約100公尺，目前在考慮用直升機或用人揹上來」。

事實上，黃國忠在陳伯均失聯翌日，即徵得陳伯均家屬的同意後，在法官大群組說明訊息，希望同仁集氣，幫助搜救人員完成尋人使命，陳妻昨天則透過管道向相關人士表示謝意，仍傳出不幸消息。

司法官44期結業的陳伯均辦過「鄭捷捷運殺人案」，2021年8月以主任檢察官身分轉職從事法官工作，陳的職缺在彰化地方法院，但調台北地院辦理家事案件。

台北地院同仁從本月12日開始對陳伯均的下落議論紛紛，無奈世事無常，今天早上接獲最不想知道的訊息。

台北地院法官陳伯均。圖／讀者提供
台北地院法官陳伯均。圖／讀者提供

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