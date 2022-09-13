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國道3號5車追撞…重傷男送醫不治 肇因曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道3號南下277.7公里梅山路段，今天晚間6點34分發生5車連環追撞事故，先是前2車先發生追撞，部分車體及零件遭撞散落一地，第1車駕駛王姓男子重傷緊急送醫，急救後宣告不治，後方3車也因煞車不及，輾過四散的車體等造成受損，詳細肇事責任待警方進一步釐清。

今晚6點許，39歲王姓男子駕駛自小客車行經國道3號古坑服務區志梅山路段，疑因車輛突然故障暫停在內側車道，王男正下車查看，另一輛由61歲陳男駕駛的自小客車，因未注意前方路況撞上王男及其車輛，事發突然，後方連3輛車反應不及而撞過車體等零件。

雲林縣消防局獲報趕赴現場緊急救護，王男重傷、到院前無呼吸心跳，救護車將其送往大林慈濟醫院急救仍宣告不治。國道公路警察局第八公路警察大隊表示，當事人經酒測均無酒駕情事。

據統計，國道十大肇因「未注意車前狀態」位居第2，第八公路警察大隊轄縣去年類似情事共6301件，呼籲駕駛務必注意前方動態及自身精神狀況，勿疲勞駕駛，致人重傷或死亡將吊扣或吊銷駕照。

另，在國道上發生車輛故障，應速將車輛停放在安全處所，且要在車輛後方擺放故障警告標誌，有需要者可撥1968或110向警方求助，避免發生事故。

國道3號南下277.7公里今晚6點34分發生5車連環追撞事故，第1車車輛遭撞車體毀損，駕駛王姓男子也被撞到重傷，送醫不治。圖／國道公路警察局第八公路警察大隊提供
國道3號南下277.7公里今晚6點34分發生5車連環追撞事故，第1車車輛遭撞車體毀損，駕駛王姓男子也被撞到重傷，送醫不治。圖／國道公路警察局第八公路警察大隊提供

國道 警察

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