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超商物流車雨天行駛快速道路 自撞護欄司機送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

邱姓男子今晚駕駛超商物流車行駛萬瑞快速道路，疑因天雨路滑自撞內側護欄，造成全身多處擦、挫傷。由消防救護人員送醫救治。警方對邱實施酒測，數值為0；事故原因待釐清。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今晚7點半多接獲報案，萬瑞快速道路西向指標12K發生車禍。消防人員趕到現場，超商物流車打橫占據內線車道，20多歲邱男頭部和身體多處擦挫傷，將他送往基隆長庚醫院救治。

警方到場管制交通單線行車，半個多小時後排除事故車輛，恢復正常行車，並前往醫院對邱男實施酒測，排除酒後駕車。

邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝
邱男今晚駕駛超商物流車在萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞內側護欄，由消防救護人員送醫救治。記者邱瑞杰／翻攝

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