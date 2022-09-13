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教壞囡仔大小...裸拍族出沒台南熱門景點「現場解放」 里長警告送辦

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教壞囡仔大小！台南景點出現裸拍族「現場解放」 里長警告送辦

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南仁德成功里牛稠子車站公園最近有人來拍攝裸露照片，還放上網路流傳，里長鄭晴而接獲里民反映、今天下午在里民網路社團公告，公園是大家共享優美空間，不允許在此拍攝妨害善良風俗照片，公園有裝設6支監視器，如果發現違法將報警處理。

鄭晴而創立的牛稠子車站公園，因為爭取鐵路局提供不少鐵道設施，吸引許多新人來拍婚紗，還搶救領養了將送屠宰的老黃牛，近年成為熱門景點，吸引台灣各地甚至國外遊客拍照打卡。近來網路卻流傳裸拍族當眾拍露乳照，還有女子深夜大膽自拍私密處來作為帳號宣傳照。

鄭晴而連續接獲里民反映，認為這種行為「教壞囡仔大小」，吃此風不可長因而下午在里內公告，公園6組監視器角度已經調整方位、周遭無死角錄影，呼籲有心人士不要心存僥倖。

鄭晴而表示，車站公園是集結很多善人出錢出力，由他構思設計，目的是提供大家一處旅遊、休憩、拍照、打卡特色公園，這是公共空間，造訪的民眾老少皆有，並不提供商業行為使用，更不允許在此拍攝妨害善良風俗照片，希望大家共同維持良好健康的環境，如果經發現有違法行為，將交由警方調查處理，在此提醒大家，希望大家共同遵守。

台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝
台南仁德打卡景點牛稠子車站公園出現裸拍族，里長鄭晴而警告違法將送辦。記者周宗禎／翻攝

監視器 裸拍族

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