20歲男衝北宜「排氣管太吵」 警攔查開3張單釀火爆衝突

20歲呂姓男子日前騎車行經北宜公路財茂彎，因機車排氣管聲音過大，警方接獲檢舉攔查，孰料他不滿被攔查多次，脫口嗆警「是要攔幾次」，最後包含排氣管等違規情事，共被開出3張罰單，將面臨最高罰鍰3萬3600元。

呂男不滿警察攔查程序，在臉書社團撰文稱遇到「員警掏槍攔查事件」。內容指出，當下騎車找追焦點位，一小時內卻遭同一批員警攔查3次，隨口說出「是要攔幾次」，警察聽聞後大聲喝斥「啊不能攔喔」，先被開出一張不服稽查罰單。

呂男接著說，警察刁難他的排氣管，儘管已出示噪音檢驗合格單，仍因為合格單「沒有貼紙」，被懷疑造假，員警拍照後離開要開單，但他以為盤查結束，正要騎車離去，突然員警衝上前，1員準備掏搶，1員掏警棍大罵「我有說完成嗎？我有叫你離開嗎？」，直言「當下真的看傻了」。

呂男質疑，2名警察拍完照後，都離開身邊，並沒有告訴我「他們要採取什麼動作」，直覺盤查完了，才會要騎走。呂男說，總共被開3張罰單，懷疑警察濫用公權力、過度執法，已向新店警分局督察組檢舉。呂男臉書貼文正反留言不一，有人說「每個人都沒事，就你有問題？」也有人說「濫用公權力的警察一堆」。

新店警方今天公布秘錄器影像，還原執法經過。指出，9日早上執行稽查勤務，接獲檢舉稱北宜公路32.7K處，有2輛山葉牌機車疑似改裝排氣管來回競駛，噪音擾人，遂前往取締。

警方說明，攔下呂男盤查，他消極不配合，遂依道交條例第60條第2項第1款告發；又發現他的機車排氣管有損壞不予修復情事，遂依道交條例第16條第1項第2款製單舉發。

最後，針對排氣管未貼有環保單位認證的合格標章，員警認有噪音超標情事，正返回巡邏車拿取通報單據逕予通報環保單位，卻發現呂男發動機車意圖逃逸，遂喝令停車，並依道交條例第60條第1項舉發。

根據計算，呂男共收到3張罰單，最高罰鍰3萬3600元。新店警方對此回應，執勤員警均依當下情況做開單，若民眾事後有異議，可向權責機關申訴。