粗心導遊領3萬月薪丟了皮夾 銀行保全送交警物歸原主

高雄市從事導遊的楊姓男子，至銀行領3萬元月薪準備當家用，領完錢卻粗心的將皮夾遺落在銀行，被保全撿起；楊男至超商買東西，才發現皮夾失蹤，央求超商調監視器，店員報警協助，警方確認楊男就是皮夾失主，物歸原主。

三民二警分局鼎山所副所長簡奇彬、警員林峻毅上周五擔服巡邏勤務時，巡簽至轄區高雄銀行時，銀行保全表示，稍早於銀行內拾獲一只皮夾，內有證件及大量現金，並將皮夾交由警方處理。

正當警方欲將皮夾帶返所受理拾得物時，同時獲報有一名楊姓男子（57歲）因在明誠一路超商內遺失皮夾，需調閱監視器。警方懷疑楊男就是皮夾主人，靈機一動先將皮夾內證件及現金3萬元清點後，再聯繫楊男。