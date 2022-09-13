BMW自撞包樹釀2死 消防還原艱困現場「前座擠在一起」

桃園市八德區昨晚嚴重車禍，男子駕BMW載妻子、車行老闆自撞釀2死，車體嚴重變形，救災人員儘管受專業訓練，仍費1小時才將全員救出；現場消防還原過程坦言，車體卡在障礙物之間，更有複數傷患，難度非常高。

警方調查，31歲林姓男子11日20時35分許偕妻子至另名林姓男子（29歲）車行看二手車，隨後上路試車，沿東勇北路往桃園方向行駛約800公尺，車身就因不明原因向右偏移，隨即撞上路邊護欄及路樹。

駕駛林男與副駕林姓老闆全身多處骨折、當場無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，後座方女（26歲）受多處擦挫傷、雙腿骨折。

消防到場時，車輛卡在鐵絲護欄與路樹間，車頭部分懸在路邊菜園上，駕駛座更內凹到手煞車位置、擠壓副駕呈C字型「包樹」狀，救護人員檢查病患者狀況，發現女子意識清楚，評估後決定先將她救出。

搜救人員先穩定車頭，以油壓剪破壞ABC柱，掀開車頂，撐開變形鈑金，先將後座女子救出，待拖車將車輛拖離樹邊，搜救人員再拆卸正副駕駛座車門，救出前座2男子，全程耗時1小時。

本次消防局出動10車、21人，除了轄區大湳分隊外，還有一搜分隊協助。雖然近期消防局頻繁舉辦車禍救助演練，也頗有成效，但消防員坦言，這次救災車體嚴重變形，還卡在障礙物之間，更有複數傷患，難度非常高。