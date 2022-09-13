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登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

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法官陳伯均登山失聯第3天 他的妻子說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院法官陳伯均9月11日與全家人攀登台中市桃山、池有山，但迷路失聯，目前由消防人員全力搜救，陳的法官同仁也號召集氣中。陳伯均妻子今天表示，感謝警消人員幫忙，並請喜愛登山者注意出遊安全。

陳伯均的妻子透過管道表示，這次的登山是經過事前規劃與申請，並考量出發當日天氣晴朗、颱風動態、妻小的腳程等，於凌晨3點半即發出，原本預計中午12點、1點就可以到山下。

陳妻表示，不過，無奈天氣變化大，起霧影響視線，在距離出口3.5公里時迷路，陳伯均先行探路，以致有後來事，很感謝各界的祈福、協助。

關於公務員搜救等部分，陳妻表示，謝謝媒體辛苦報導，另感謝警消、林務局、雪霸國家公園、布農協作、武陵山莊、地檢、地院長官、同仁、跑山獸等相關人員的幫忙與協助。

陳伯均失聯迄今第3天，隨身物已陸續被發現，台北地院昨天上午開始與當地司法機關聯絡，台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝也利用公務管道與救災人員保持聯繫，提供一切必要的協助，爭取黃金搜救時間。

台北地院法官陳伯均。圖／讀者提供
台北地院法官陳伯均。圖／讀者提供

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