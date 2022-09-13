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台中梧棲西濱橋下2輛小貨車追撞 3人受傷送醫
台中梧棲區西濱快速道路橋下今天下午發生車禍，2輛小貨車追撞，有人受困車內，消防隊員利用破壞器材救出，共3人受傷送醫，肇事原因警方調查中。
台中市消防局今天下午3點44分獲報，梧棲區西濱橋下發生車禍有人受傷，派遣梧棲、清水及沙鹿分隊，出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員13名，由梧棲分隊分隊長陳世涼帶隊前往，醫院救護車也趕到。
現場是2輛小貨車追撞，貨車車門扭曲變形，有人受困車內，消防隊員用破壞器材救出傷者，3名傷者都送到梧棲童綜合醫院治療，65歲男子雙腳粉碎性骨折、意識模糊、由梧棲消防分隊救護車送醫，約40歲女子頭部撕裂傷、意識模糊、由梧童醫院救護車送醫，約40歲男子肢體玻璃割傷、意識清楚、由梧童醫院救護車送醫院。
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