登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境
台北地院法官陳伯均9月11日一家人攀登桃山、池有山，陳伯均失聯，網友認為法官颱風天登山迷航不智；據了解，陳伯均下山時曾遇分叉路，因「守法」而選擇遵守入園登記的路線，加上氣象變化太快，致目前身處險境。
據了解，陳伯均本來預計在中秋連假的第2天、即9月10日登山入園，不過，因登山人數受到限制，一家人被迫延後1天才啟程。
陳伯均本身健行經驗豐富，不過，他考量攜家帶眷且子女中還有未成年人，慎重規畫上下山的時程，他與家人9月11日凌晨3時出發入山，規畫花5個多小攻頂，攻頂後折返登山口的表訂時間，落在當天中午以後。
據了解，陳伯均與家人出發時天氣良好，如在預計時間內折返，全家人應有把握避開颱風帶來的氣候威脅，卻因「守法」至今行蹤成謎。
9月11日中午陳伯均與家人攻頂準備下山，先經過一處山屋、面對此趟行程第一個分叉路，陳伯均詢問山友桃山到池有山的路線何者為宜，獲答覆「2條路等距」，由於他入山前陳報有特定路線，於是按既定規畫選了這條「守法的路」。
其後，陳伯均一家人順著這條路走到距池有山登山出口僅3.5公里處的三叉營地，因天象驟變又迷失方向，陳伯均認為腳力佳，囑咐妻兒留在原地自己下切找路，臨走時還告訴妻兒留在原地，30分鐘後聯絡不到他就報案求援。
11日下午4時6分，陳妻因聯絡不上陳伯均，通報消防局，台中市消防局當天下午5時13分在陳妻所指明的位置順利找到陳家母子3人，但是陳伯均已失聯。
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