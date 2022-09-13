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兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯
桃園市八德區昨晚嚴重車禍，林姓夫妻與車行老闆上路試車自撞，林男與林姓老闆傷重不治。林男父親今下午赴桃園殯儀館參加檢方相驗表示，不知道兒子去試車，但他平時開車技術「不錯」，懷疑是車輛暴衝又遇雨天所致。
駕駛31歲林男遺體送至桃園殯儀館，下午近2時由桃園地檢署外勤洪股檢察官陳雅譽抵達相驗；林姓車行老闆則送板橋殯儀館，由新北檢方代驗。
林男父親下午2時20分步出相驗室，情緒穩定，他表示不知道兒子要去試車，只知道他要去「拿東西」；兒子是做安裝鋁門窗，本身就有一台車，結婚已3年。
林父被問及兒子平常開車是否很快，他說「還好」，並表示看監視畫面中車輛有亮煞車燈，有可能是車輛失控暴衝，「不然怎麼會（按：撞成這樣）」，加上天雨路滑，車子才偏了；他也說兒子開車技術不錯，18歲就開始開車。
31歲林姓男子昨天20時35分許偕同妻子至車行看車後試車，沿東勇北路往桃園方向行駛，因不明原因車身向右偏移，自撞路邊護欄及路樹，林男與副駕駛座林姓車行老闆（29歲）當場無生命跡象，經急救後仍宣告不治；後座妻子方女全身多處擦挫傷、雙腿骨折，在醫院治療中。而汽車時速表停在140公里處，遭網友懷疑是車速過快導致。
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