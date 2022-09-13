陳伯均法官登山失聯3天 今天發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供

台北地院法官陳伯均前天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失聯，台中市消防局派人連日搜尋，今天下午在懸崖下方下切70公尺處，陸續找到他的帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套，目前還沒找到人。

台中市消防局表示，山友先找到一支疑似法官的登山杖，消防隊員昨天又找到另一支登山杖，研判法官人在懸崖下方附近，今天早上加派人員並帶裝備上山搜救中。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，前天下午4點6分接到報案，陳男之妻說，陳往池有山叉路迷路，他要下山找出口，半小時後仍聯絡不上，妻急報案。

台中市消防局第二大隊派隊員上山搜尋，也請高山協作協助，前天下午5點多，一支登山隊找到母子3人，先帶他們到新達山屋休息，下午5點28分，山友在附近懸崖處找到二支登山杖，後經陳妻確認，是她放在路識作記號，搜救隊員昨天早上下切搜尋，找到另一支登山杖，已確認是陳姓法官所有，研判陳男應在懸崖附近。

昨天山上下雨起霧，4名消防隊員留在山上紮營繼續搜尋，台中市消防局今天早上6點已加派7名隊員帶更多裝備器材上山搜救，包括帶200公尺長繩索以利攀爬救援。

今天在懸崖下方繼續搜索，再往下切共70公尺深，發現帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及背包套，與家屬確認物品是陳姓法官所有，鞋子和物品放散落，是否他休息時擺放或不慎滾落仍待查。

今天傍晚山上天候不佳，雨勢很大，第二梯次持續在疑似事故地點搜索中。