快訊

陳伯均法官登山失聯3天 今懸崖下發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台中市議員參選人林義偉酒駕 宣布即刻起退黨、退選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳伯均法官登山失聯3天 今天發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供
陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供

台北地院法官陳伯均前天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失聯，台中市消防局派人連日搜尋，今天下午在懸崖下方下切70公尺處，陸續找到他的帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套，目前還沒找到人。

台中市消防局表示，山友先找到一支疑似法官的登山杖，消防隊員昨天又找到另一支登山杖，研判法官人在懸崖下方附近，今天早上加派人員並帶裝備上山搜救中。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，前天下午4點6分接到報案，陳男之妻說，陳往池有山叉路迷路，他要下山找出口，半小時後仍聯絡不上，妻急報案。

台中市消防局第二大隊派隊員上山搜尋，也請高山協作協助，前天下午5點多，一支登山隊找到母子3人，先帶他們到新達山屋休息，下午5點28分，山友在附近懸崖處找到二支登山杖，後經陳妻確認，是她放在路識作記號，搜救隊員昨天早上下切搜尋，找到另一支登山杖，已確認是陳姓法官所有，研判陳男應在懸崖附近。

昨天山上下雨起霧，4名消防隊員留在山上紮營繼續搜尋，台中市消防局今天早上6點已加派7名隊員帶更多裝備器材上山搜救，包括帶200公尺長繩索以利攀爬救援。

今天在懸崖下方繼續搜索，再往下切共70公尺深，發現帽子、眼鏡盒、一隻鞋子及背包套，與家屬確認物品是陳姓法官所有，鞋子和物品放散落，是否他休息時擺放或不慎滾落仍待查。

今天傍晚山上天候不佳，雨勢很大，第二梯次持續在疑似事故地點搜索中。

陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供
陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供
陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供
陳姓法官登山失聯，搜救人員今天在懸崖下方找到他鞋子等物品。圖／台中市消防局提供

山友

延伸閱讀

法官陳伯均登山失聯第3天 搜救行動再增7人

陳伯均法官登山失聯 司法院盼吉人天相、平安歸來

法官陳伯均登山失聯 北院集氣盼平安歸來

影／找到登山杖！ 登池有山法官失聯 加派人力上山搜救

相關新聞

陳伯均法官登山失聯3天 今天發現帽子、眼鏡盒與鞋子和背包套

台北地院法官陳伯均前天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失聯，台中市消防局派人連日搜尋，今天下午在懸崖下方下切7...

兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯

桃園市八德區昨晚嚴重車禍，林姓夫妻與車行老闆上路試車自撞，林男與林姓老闆傷重不治。林男父親今下午赴桃園殯儀館參加檢方相驗...

18歲女墾丁玩水上摩托車 落水被水柱衝傷肛門成噩夢

屏東墾丁南灣是高人氣的水上活動勝地，8月18日下午卻發生罕見的水上摩托車高壓水柱衝傷後座落水女遊客意外，18歲傷者肛門破...

影／屏東機車女闖紅燈遭警車撞飛 網：不用打110了

屏東超夯景點勝利星村前路口，今上午發生一起車禍。一名江姓女子（69歲）騎機車行經中山、勝利路口時疑闖紅燈，違規左轉，在十...

男童捷運掉皮夾狂噴淚 竟在列車軌道上找到

台北警察局捷運警察隊日前執行巡邏勤務時，發現捷運列車上一名男童神色慌張，經了解後得知，男童欲搭捷運去補習班，結果弄丟皮夾...

彰化二林自助洗衣店失火 店主大面積燒燙傷送醫

彰化二林鎮斗苑路五段一家24小時自助洗衣店今天中午失火，31歲洪姓屋主自行走出房屋，消防救護人員初步檢傷有大面積2度燒燙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。