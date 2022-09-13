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影／屏東機車女闖紅燈遭警車撞飛 網：不用打110了

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東超夯景點勝利星村前路口，今上午發生一起車禍。一名江姓女子（69歲）騎機車行經中山、勝利路口時疑闖紅燈，違規左轉，在十字路口被一輛警車撞飛，江女僅腳部受傷，但警車撞機車的驚悚畫面，讓路人看傻尖叫。

據了解，事故警車當時正要緊急趕往勤務現場。警方表示，雙方酒測值均為零，相關肇事責任由交通隊調查中，呼籲駕駛遵守交通號誌，確保行車安全。

這起事故發生於上午11點多，有駕駛以行車記錄器拍下撞擊瞬間，PO上臉書社團，引發網友熱議。根據監視器畫面，江女當時騎機車，欲從勝利路左轉中山路，她從勝利路機慢車道慢慢騎到中山路，不到3秒，被一輛從中山路而來的警車撞上。

目擊民眾見到江女被撞飛，驚慌尖叫，有民眾見江女倒地不起，還衝到馬路中央幫忙撐傘遮陽，警消獲報立即將傷者送醫，幸而僅腳部受傷。網友虧指，這個「不用打110了」，「警方第一時間到現場處理」，還有人留言稱，「闖紅燈！想逃.....立馬執行抓到」。

江姓女子（左紅圈）騎機車行經中山、勝利路口時疑闖紅燈，違規左轉，在十字路口被一輛警車撞飛。圖／屏東小鎮資訊提供
江姓女子（左紅圈）騎機車行經中山、勝利路口時疑闖紅燈，違規左轉，在十字路口被一輛警車撞飛。圖／屏東小鎮資訊提供

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