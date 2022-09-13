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彰化二林自助洗衣店失火 店主大面積燒燙傷送醫
彰化二林鎮斗苑路五段一家24小時自助洗衣店今天中午失火，31歲洪姓屋主自行走出房屋，消防救護人員初步檢傷有大面積2度燒燙傷，已轉送彰化基督教醫院燒燙傷中心救治，自助洗衣店火勢在20分鐘內撲滅並處理殘火，起火原因待查。
消防人員指出，斗苑路五段某24小時自助洗衣店的三樓中午12點38分失火，路人通報119，彰化縣消防局調派第四大隊及二林、竹塘、芳苑等分隊，合計26名消防人員前往灌救，很快控制火勢和撲滅；31歲洪姓屋主自行脫困走出房屋，意識清楚，身體有多處大面積2度燒燙傷，先送二林基督教醫院再轉送彰基。
自助洗衣店三樓堆放書籍和衣物，消防人員第一時間沒看到電器用品，火災發生原因有待消防鑑識人員調查與釐清。
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