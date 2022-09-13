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抓騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行 永康警路中出腳攔車引熱議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

昨有人在爆料公社貼出一名警察在大馬路口中央朝對向來車「出腳」，台南永康警分局今天表示，大灣派出所員警前天攔查一輛可疑機車，不料騎士不但拒絕停車受檢，還一路狂飆、闖紅燈、逆向、蛇行，除觸犯公共危險罪外，還要送他2萬2000元至7萬2000元罰單。目前違規騎士還在逃。

網路瘋傳這段攔車驚險畫面，引發網友討論「是哪裡的警察」，警方比對路口及車牌後發現是台南永康員警，在路上發現違規車輛追車畫面。

大灣派出所長林世璿表示，前天下午6點多，警員黃俊嘉當時支援復國一路火警案交管勤務，現場解除封鎖準備返回駐地時，於復國路53巷口發現對向1輛機車見警急速迴轉駛入小巷內，形跡可疑，上前攔查。

不料騎士不但不配合，還加速逃跑，員警騎著機車一路尾隨，打算伺機攔停，重機車卻持續狂飆，一路闖紅燈、逆向又蛇行，並於復興路246巷口不斷違規迴轉及逆向，數次示意停車未果後，警員顧及其他用路人安全停止尾隨。

警方表示，員警前後追了大約10分鐘， 除針對該車一路危險駕駛行為，將依公共危險罪嫌送辦，還將針對闖紅燈、逆向、不服攔查取締和危險駕車部分製單開罰，根據道路交通管理處罰條例，重機車紅燈右轉可罰600元至1800元，逆向罰600至1800元，危險駕駛開罰6000至24000元，不服攔查取締罰1萬至3萬元，不依規定使用燈光開罰1200至3600元，加起來可開罰2萬2000至7萬2000元罰鍰。

警員路中出腳攔車引熱議，警方表示機車騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行。記者周宗禎／翻攝
警員路中出腳攔車引熱議，警方表示機車騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行。記者周宗禎／翻攝
警員路中出腳攔車引熱議，警方表示騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行。記者周宗禎／翻攝
警員路中出腳攔車引熱議，警方表示騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行。記者周宗禎／翻攝
警員路中出腳攔車引熱議，警方表示機車騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行。記者周宗禎／翻攝
警員路中出腳攔車引熱議，警方表示機車騎士拒檢闖紅燈逆向蛇行。記者周宗禎／翻攝

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