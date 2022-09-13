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偏鄉老婦遭劇毒龜殼花咬 大埔衛生所及時打血清保命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

偏鄉嘉義縣大埔鄉72歲老婦人，早上在住家整理環境，不慎遭保育類劇毒龜殼花攻擊手指，老婦人趕緊到大埔衛生所醫療站求救，所幸記得毒形狀，醫護人員及時打血清保命，救護車送嘉義市聖馬爾定醫院治療，院方說，還好及時打血清，老婦保住性命，住院觀察。

衛生局說，大埔鄉1名72歲老婦人早上早家中整理環境，在芒果樹下整理枯樹枝，突然手指一陣疼痛，才驚覺被一條蛇咬傷，民眾警覺性高馬上記下蛇的特徵，然後趕快到衛生所請求協助。

老婦人說出應該是被龜殼花咬傷，護理師趕快拿龜殼花的照片，讓老婦確認，因為避免打錯血清，引發過敏反應更危險，老婦人10點被蛇咬傷，10點5分到衛生所，10點15分給予抗蛇毒血清，由衛生所救護車緊急載送至聖馬爾定醫院，上午11點45分平安抵達。

縣府農業業處畜產保育科說，龜殼花是保育毒蛇，俗稱六大毒蛇之一，是典型蝮蛇科毒蛇，屬出血毒，牠有明顯三角形頭部，龜殼花眼睛前方有2個小孔，其中較大俗稱的「頰窩」，能讓蛇類感知周遭熱源，是夜間獵食內溫動物（如老鼠）利器。

另不時伸出搖擺的舌頭，是為了沾上空氣中氣味分子，讓蛇類能「舔」到空氣中的氣味，龜殼花經常出沒淺山，遭攻擊次數也多，注意不輕易進入樹叢草叢，隨時用棍棒打草驚蛇，不動手捕捉、惡意騷擾，可避開危險。

偏鄉嘉義縣大埔鄉72歲老婦人，早上在住家整理環境，不慎遭保育類劇毒龜殼花攻擊手指，老婦人趕緊到大埔衛生所醫療站求救。圖／嘉縣衛生局提供
偏鄉嘉義縣大埔鄉72歲老婦人，早上在住家整理環境，不慎遭保育類劇毒龜殼花攻擊手指，老婦人趕緊到大埔衛生所醫療站求救。圖／嘉縣衛生局提供
偏鄉嘉義縣大埔鄉72歲老婦人，早上在住家整理環境，不慎遭保育類劇毒龜殼花攻擊手指，圖為龜殼花毒蛇。圖／嘉縣衛生局提供
偏鄉嘉義縣大埔鄉72歲老婦人，早上在住家整理環境，不慎遭保育類劇毒龜殼花攻擊手指，圖為龜殼花毒蛇。圖／嘉縣衛生局提供

衛生所 龜殼

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