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影／三峽2車撞 廂型車失控衝人行道毀8機車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

傅姓男子今天上午開車行經新北市三峽區文化路與民生街，與陳男所駕汽車發生碰撞，失控往人行道衝去，導致現場8輛機車應聲撞倒，還撞倒騎樓一根柱子，所幸現場沒有人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待後續調查釐清。

據了解，傅姓男子（57歲）今天上午10時39分左右，駕駛一輛廂型車，途中行經新北市三峽區文化路與民生街，突與陳男（52歲）所駕駛的汽車發生碰撞，導致傅男失控往民生街119號人行道衝去。

造成現場8輛機車，像是保齡球般應聲撞倒，還撞倒騎樓一根柱子，所幸事故當下未波及路過行人，沒有人受傷，肇事駕駛皆沒有酒駕，確切肇事原因，有待警方調查釐清。

傅男與人發生事故，車身失控衝上騎樓，造成現場8輛機車遭撞毀損、騎樓一根柱子傾倒。記者曾伯愷／翻攝
傅男與人發生事故，車身失控衝上騎樓，造成現場8輛機車遭撞毀損、騎樓一根柱子傾倒。記者曾伯愷／翻攝
傅男與人發生事故，車身失控衝上騎樓，造成現場8輛機車遭撞毀損、騎樓一根柱子傾倒。記者曾伯愷／翻攝
傅男與人發生事故，車身失控衝上騎樓，造成現場8輛機車遭撞毀損、騎樓一根柱子傾倒。記者曾伯愷／翻攝
傅男與人發生事故，車身失控衝上騎樓，造成現場8輛機車遭撞毀損、騎樓一根柱子傾倒。記者曾伯愷／翻攝
傅男與人發生事故，車身失控衝上騎樓，造成現場8輛機車遭撞毀損、騎樓一根柱子傾倒。記者曾伯愷／翻攝

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