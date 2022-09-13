影／三峽2車撞 廂型車失控衝人行道毀8機車

傅姓男子今天上午開車行經新北市三峽區文化路與民生街，與陳男所駕汽車發生碰撞，失控往人行道衝去，導致現場8輛機車應聲撞倒，還撞倒騎樓一根柱子，所幸現場沒有人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待後續調查釐清。

據了解，傅姓男子（57歲）今天上午10時39分左右，駕駛一輛廂型車，途中行經新北市三峽區文化路與民生街，突與陳男（52歲）所駕駛的汽車發生碰撞，導致傅男失控往民生街119號人行道衝去。