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18歲女墾丁玩水上摩托車 落水被水柱衝傷肛門成噩夢

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東墾丁南灣是高人氣的水上活動勝地，8月18日下午卻發生罕見的水上摩托車高壓水柱衝傷後座落水女遊客意外，18歲傷者肛門破裂失血一度休克，送醫急救並裝人工肛門日前出院； 墾管處今天查出該輛水車是合法經營，但肇事郭姓教練的執照逾期未更換，認定無照騎乘，將依國家公園法或發展觀光條例開罰。

「這是罕見發生的驚悚意外！」南灣水上摩托車潘姓教練說，南灣海域每年有數萬遊客體驗水上摩托車活動，只有極少數的受傷意外。

他說，最常見的意外是水上高速行駛時，遊客緊抓乘坐的浮具造成肌肉拉傷。被水上摩托車的高壓水柱衝擊重要部位受傷，僅在8年前發生過一次，也是後座女遊客落水後，下體被高壓水柱衝擊造成撕裂傷，但那要距離、位置和人體部位要全部契合，比中樂透還難，但就是發生了，還好有保險。

墾管處說，事發當下未接獲通報，接獲相關訊息後今天上午聯繫業者說明，初步了解住台中市的18歲女遊客在騎乘水上摩托車過程中落水，遭水柱沖擊造成外傷，送恆春基督教醫院急救再轉送高雄長庚，傷者裝設人工肛門已在日前出院。

經查查該水上摩托車有取得營業許可，但騎乘教練駕駛執照已過期，屬無照駕駛，將依國家公園法海域遊憩活動發展方案公告禁止事項或發展觀光條例裁罰，前者裁罰3000元，後者可處5萬元罰鍰並禁止其活動。

墾管處副處長許書國說，園內海域水上摩托車均有總量管制，包括南灣60輛、船帆石22輛、白砂6輛、後壁湖10輛合計98輛，均須登記編號，始得營業，駕駛也須經本處訓練課程取得駕駛執照才能駕駛。

為避免類似遊客受傷意外事故發生，除每年定時的安全講習外，未來將持續針對營業的水上摩托車加強查核，以杜絕借牌或無照駕駛從事營業行為。

屏東墾丁南灣是高人氣的水上活動勝地，8月18日下午卻發生罕見的水上摩托車高壓水柱衝傷坐後座落水陳姓女遊客意外。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁南灣是高人氣的水上活動勝地，8月18日下午卻發生罕見的水上摩托車高壓水柱衝傷坐後座落水陳姓女遊客意外。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁南灣是高人氣的水上活動勝地，8月18日下午卻發生罕見的水上摩托車高壓水柱衝傷坐後座落水陳姓女遊客意外。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁南灣是高人氣的水上活動勝地，8月18日下午卻發生罕見的水上摩托車高壓水柱衝傷坐後座落水陳姓女遊客意外。記者潘欣中／攝影

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