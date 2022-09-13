外籍移工手機遺落計程車 語言不通找新北警協助尋回

阮姓越南籍移工上周六（10日）傍晚，從新北市樹林區搭乘計程車到北市萬華赴約，不料下車前卻把手機遺落在計程車上，因不諳中文，只能焦急向警求助。經樹林警分局員警受理，調閱其乘車沿路監視器畫面。3小時候找到運將，把手機送至派出所交給阮男。

據了解，阮姓越南籍移工（24歲）今年4月13日持工作簽證，從家鄉越南搭機飛越2千多公里入境台灣，隨後並仲介公司，安排到新北市樹林區一家製造廠擔任技工。

上周六（10日）傍晚5時26分左右，他獨自一人，從樹林區中山路三段與新興街口，攔搭一輛計程車前往北市赴約。孰料，車抵北市萬華付完車資下車，卻把手機遺落在計程車上。等到阮男想起「手機」，計程車已開離他的視線。

阮男不諳中文，不知道如何向來往路人求助，只能等到約敘結束，返回新北市樹林區宿舍附近，向樹林警分局山佳派出所求援。

經山佳派出所巡佐鄭平義、警員許毓仁了解後，花了4個多小時，協助調閱阮男乘車沿路監視器畫面，順利連繫上運將，確認其手機還在計程車上，商請運將把手機送至山佳派出所，親自送還給阮男。