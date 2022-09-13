外籍移工手機遺落計程車 語言不通找新北警協助尋回
阮姓越南籍移工上周六（10日）傍晚，從新北市樹林區搭乘計程車到北市萬華赴約，不料下車前卻把手機遺落在計程車上，因不諳中文，只能焦急向警求助。經樹林警分局員警受理，調閱其乘車沿路監視器畫面。3小時候找到運將，把手機送至派出所交給阮男。
據了解，阮姓越南籍移工（24歲）今年4月13日持工作簽證，從家鄉越南搭機飛越2千多公里入境台灣，隨後並仲介公司，安排到新北市樹林區一家製造廠擔任技工。
上周六（10日）傍晚5時26分左右，他獨自一人，從樹林區中山路三段與新興街口，攔搭一輛計程車前往北市赴約。孰料，車抵北市萬華付完車資下車，卻把手機遺落在計程車上。等到阮男想起「手機」，計程車已開離他的視線。
阮男不諳中文，不知道如何向來往路人求助，只能等到約敘結束，返回新北市樹林區宿舍附近，向樹林警分局山佳派出所求援。
經山佳派出所巡佐鄭平義、警員許毓仁了解後，花了4個多小時，協助調閱阮男乘車沿路監視器畫面，順利連繫上運將，確認其手機還在計程車上，商請運將把手機送至山佳派出所，親自送還給阮男。
警方表示，阮男見到運將把手機送回霎那，原本面露憂愁焦急的他瞬展笑容，並用生澀的中文，頻向員警及運將致謝。警方呼籲，民眾外出應將隨身重物品攜帶妥當，以免遺失財物或重要資料。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言