影／顧客給1星嗆「耳包」 業者監視器打臉：不要再來

一位民眾到拉麵店消費後在Google評論給1星，並留言「點魷魚圈，送上來洋蔥圈」，批評櫃檯「耳包」，結果業者直接PO出監視器畫面，清晰聽到顧客點「洋蔥圈」，直接打臉。

業者也在評論下回覆，「請你有水準點！什麼是耳包？菜單上就沒魷魚圈你是要跟誰點魷魚圈？」，並指出影片已經PO到臉書，歡迎觀看，只見影片中確實聽到民眾點餐說「洋蔥圈」三個字，業者也說「拜託你下次不要再來了」。