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影／妙齡女暗夜懸高樓外牆泣「快撐不住」警一把拉上來

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

「我快撐不住了！」新北市淡水區21歲女子中秋前夕與男手吵架，獨自到住家頂樓看月亮，一時想不開；最後只剩2隻手扒住女兒牆內緣，身體懸空掛在牆外半空中，2名員警徒步爬13層樓已經氣喘吁吁，只能牢牢抓住她防墜，等待消防員趕抵，將女子一把硬拽上來。

原來她當晚與男友鬧分手，返家之後獨自到頂樓，坐在女兒牆上看著觀音山、淡水河、一輪明月，卻越來越想不開。男友接到電話連忙報警，擔心女友發生意外。

淡水警分局竹圍派出所7日凌晨0時許接獲報案，警員陳璿仲、秦英鳳通報消防隊後，連忙趕往派出所斜對面民權路某大樓察看，在馬路上便看見頂樓有2條腿懸在牆外半空中搖搖欲墜。情況危急，但一時之間找不到人幫忙開電梯，2名警員只好徒步爬樓梯上樓。

好不容易到達，發現女郎趴在女兒牆緣大聲哭泣，她原本胸部還靠在牆頂，2名警員衝過去1人抓住1手，女郎身體頓時稍微放鬆，反而更往下墜，加上牆的造型設計是往外凸出，她變成腹部以下全部懸空，雙腳踩不到任何東西支撐。

員警擔心體力不足以拉起女郎身軀，只能先緊緊抓牢她的雙手穩固，等待消防隊支援。當夜空傳來消防車警笛聲，女郎卻喃喃泣稱「我快撐不下去了！」員警於是不停安慰「不要怕，再撐一下，不要放棄，警察來幫你了，不要放棄啊！」

終於等到消防隊上樓接手處理，2名隊員先確定女郎身體穩定，奮力將她一把硬拽上來，順利化解危機。

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2名警員1人抓住女郎1隻手，前方就是淡水河、觀音山，還有一輪明月在天上，下方是淡水區民權路。記者林昭彰／翻攝
2名警員1人抓住女郎1隻手，前方就是淡水河、觀音山，還有一輪明月在天上，下方是淡水區民權路。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局竹圍派出所警員陳璿仲（左）、秦英鳳，協助挽救女郎寶貴生命。圖／警方提供
淡水警分局竹圍派出所警員陳璿仲（左）、秦英鳳，協助挽救女郎寶貴生命。圖／警方提供
年輕女郎心情不好在頂樓看月亮，一時想不開；警方獲報趕抵時，她的身體已經懸在13樓外牆。記者林昭彰／翻攝
年輕女郎心情不好在頂樓看月亮，一時想不開；警方獲報趕抵時，她的身體已經懸在13樓外牆。記者林昭彰／翻攝
消防隊員趕抵，探出身伸長手，一把將女郎硬拽上來，順利化解危機。記者林昭彰／翻攝
消防隊員趕抵，探出身伸長手，一把將女郎硬拽上來，順利化解危機。記者林昭彰／翻攝

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