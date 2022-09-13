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單車男訪友誤上台78快速道路 牽車原路走回險熱暈

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

游姓男子日前欲到雲林縣虎尾鎮訪友，因人生地不熟、又沒有攜帶智慧型手機，從斗南火車站離開後，一路騎乘單車誤上台78線快速道路，原本想給朋友製造驚喜，沒想到卻變成驚嚇，差點熱暈在快速道路上，幸警察迅速發現並救援，才免於釀禍。

游姓男子表示，那天天氣很熱，他騎著單車要到虎尾好友家，但卻忘了帶手機出門，沿路看道路指標前進，卻沒想到意外騎到快速道路上，騎到一半才赫然驚覺，因不想觸法，下車牽著車子往原路走回去，那時天氣炎熱有點中暑，幸好警察即時到場才沒暈倒。

古坑分駐所副所長黃俊發說，當天警察在巡邏時，發現游姓男子獨自一人牽著自行車逆向走在台78線快速道路42.8公里上，因為很危險、且他看起來身體不適，立即將游男載回古坑分駐所喝水、休息，補充體力。

游姓男子騎車單車欲前往雲林縣虎尾鎮訪友，卻沒帶手機、誤上快速道路差點熱暈。圖／斗南分局提供
游姓男子騎車單車欲前往雲林縣虎尾鎮訪友，卻沒帶手機、誤上快速道路差點熱暈。圖／斗南分局提供
游姓男子騎車單車欲前往雲林縣虎尾鎮訪友，卻沒帶手機、誤上快速道路差點熱暈。圖／斗南分局提供
游姓男子騎車單車欲前往雲林縣虎尾鎮訪友，卻沒帶手機、誤上快速道路差點熱暈。圖／斗南分局提供

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