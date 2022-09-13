高雄工人撿到提袋送派出所 拾金不昧讓失主感動哭了

高雄市一名在建築工地當工人的王姓女子，前天下午至郵局領錢，在路上拾獲手提袋，發現有皮夾，二話不說，奔派出所交付，警方查看內有近萬元現金，根據證件找到蔡姓女失主，蔡趕到警所，感佩王女拾金不昧的行為，相擁而泣。

警方指出，58歲的王姓女子前天下午2時許，手上拿了一個提袋，神色緊張走入左營警分局新莊派出所，王女告知警方，她前往鼓山區明華路的郵局領錢後，走出郵局在路上拾獲一個手提袋，裡面有一個皮夾以及一串鑰匙，失主可能很著急，看警方能否協助聯繫失主。

值班警員李沛蓁檢視手提袋，發現皮夾內有千元紙鈔9張、以及1張500元紙及些許零錢，總計近萬元現金，警方依據皮夾內的證件，通知住左營區果貿的50歲蔡姓女失主前來領取。

警方等候蔡女到派出所時，得知拾獲手提袋的王女，家境並不優渥，王女雖已年已58歲，仍在三民區建築工地當工人，撿到錢卻毫無貪念，實屬難得。

蔡女趕到派出所後，見到撿到錢的王女，立即從皮夾掏出數百元要答謝王女，但遭王女婉拒；蔡女對警方和王女表示，至郵局領完錢，買完午餐回家照顧年邁母親，回家發現手提袋遺失，想說錢可能被人撿走，正當沮喪之際，就接到警方通知，喜出望外，沒想到錢能全數回到自己手上。