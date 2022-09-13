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影／國道3號北上14.8公里5車追撞 2人送醫
梅花颱風帶來雨勢，今天上午9點15分許，疑似因下雨路面溼滑，國道三號北上14.8公里外側、中線車道，發生5車連環撞事故，包含1輛大貨車、4輛小客車，其中1車撞到路肩旁護欄，車頭全毀，共計2名乘客手腳挫傷，送往內湖三總就醫。
事故發生後封閉外側、中線2車道，僅剩1車道通行，導致車輛回堵，國道警方指出，在上午10點33分障礙已排除，恢復通行，全案無酒駕，肇事原因詳細尚待釐清。
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