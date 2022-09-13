快訊

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國道3號北上14.8公里5車追撞 2人送醫

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

梅花颱風帶來雨勢，今天上午9點15分許，疑似因下雨路面溼滑，國道三號北上14.8公里外側、中線車道，發生5車連環撞事故，包含1輛大貨車、4輛小客車，其中1車撞到路肩旁護欄，車頭全毀，共計2名乘客手腳挫傷，送往內湖三總就醫。

事故發生後封閉外側、中線2車道，僅剩1車道通行，導致車輛回堵，國道警方指出，在上午10點33分障礙已排除，恢復通行，全案無酒駕，肇事原因詳細尚待釐清。

國道三號北向14.8公里外側、中線車道，發生車禍2乘客挫傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
國道三號北向14.8公里外側、中線車道，發生車禍2乘客挫傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
國道三號北向14.8公里外側、中線車道，發生車禍2乘客挫傷送醫。圖／讀者提供
國道三號北向14.8公里外側、中線車道，發生車禍2乘客挫傷送醫。圖／讀者提供
國道三號北向14.8公里外側、中線車道，發生車禍2乘客挫傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝
國道三號北向14.8公里外側、中線車道，發生車禍2乘客挫傷送醫。記者蕭雅娟／翻攝

延伸閱讀

被未掛牌機車追撞騎士逃 台中駕駛懸賞5000元找肇事者

中山高麻豆3車追撞5人送醫 肇事原因待釐清

國道北返多點「紫爆」 這路段塞車16公里如大型停車場

國3南下彰化段3車追撞 回堵9公里一度紫爆

相關新聞

影／找到登山杖！ 登池有山法官失聯 加派人力上山搜救

台北地院法官陳伯均前天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失聯，台中市消防局派人連日搜尋，山友先找到一支疑似法官的...

影／BMW M3嚴重車禍畫面曝 夫妻開心試車卻天人永隔

桃園市八德區昨晚間嚴重車禍，車行老闆伴夫妻上路試車，因不明原因失控撞上路樹，其中駕車的林姓男子及坐在副駕的林姓老闆，經搶...

影／妙齡女暗夜懸高樓外牆泣「快撐不住」警一把拉上來

「我快撐不住了！」新北市淡水區21歲女子中秋前夕與男手吵架，獨自到住家頂樓看月亮，一時想不開；最後只剩2隻手扒住女兒牆內...

單車男訪友誤上台78快速道路 牽車原路走回險熱暈

游姓男子日前欲到雲林縣虎尾鎮訪友，因人生地不熟、又沒有攜帶智慧型手機，從斗南火車站離開後，一路騎乘單車誤上台78線快速道...

高雄工人撿到提袋送派出所 拾金不昧讓失主感動哭了

高雄市一名在建築工地當工人的王姓女子，前天下午至郵局領錢，在路上拾獲手提袋，發現有皮夾，二話不說，奔派出所交付，警方查看...

影／國道3號北上14.8公里5車追撞 2人送醫

梅花颱風帶來雨勢，今天上午9點15分許，疑似因下雨路面溼滑，國道三號北上14.8公里外側、中線車道，發生5車連環撞事故，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。