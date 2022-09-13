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影／皮夾掉月台縫男童急噴淚 補習快遲到幸有警察杯杯

聯合報／ 記者楊凱竣鄒欣潔／台北即時報導

台北市捷運警察隊第一分隊日前擔服巡邏勤務時，在蘆洲站往南勢角方向的列車上，發現一名男童神情慌張，隨即上前關心詢問。男童哭著說遺失皮夾，而且要到補習班上課，快要遲到了。警方便協助男童尋找皮夾，後來在蘆洲站的軌道內發現男童的皮夾，隨即通知站務人員利用工具拾取皮夾，男童頓時喜笑顏開，對警察表示感謝。

台北捷運警察隊第一分隊王碧泉分隊長也呼籲民眾，搭乘捷運時應留意檢視個人的隨身物品，若物品掉落軌道內，切勿慌張及任意拾取，應立即通知站務人員及保全到場協助，避免發生危險。

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