8歲童迷路「媽說不可跟陌生人走」 派出所長陪走回家

台中梧棲一名8歲男童想看放煙火，獨自走了1公里後迷路，站在大馬路上徘徊，警方獲報到場，問出男童大概住家位置，男童猶豫想獨自走回家說，「媽媽說不可以跟陌生人走」。警方擔心他獨自回家危險，梧棲分駐所長劉凱萍和警員黃芊雨堅持陪著男童走回家，

梧棲區8歲男童9月10日晚上10點30分在梧棲大智路上的台中港酒店前徘徊遊蕩，酒店員工發現，男童獨自走沒有家長陪同，且跟著一位拾荒阿伯後方，擔心夜深會遭有心人士帶走，員工先將男孩留在店前並報案。

清水警分局梧棲分駐所長劉凱萍、警員黃芊雨獲報立即趕到現場關心，發現男孩眼神無助，研判他可能擔心被家人責罵，男童不斷嘀咕「媽媽說不可以跟陌生人走」，但無法清楚表達住家地址，只說自己記得回家的路，警方擔心男童深夜獨自回家可能會有危險，拒絕他獨自回家，員警陪著男童步行。

回家途中員警不斷耐心詢問，男童說出住在24號關鍵字，並問出男童姓名後，員警立即研判最近有24號的住址，距離1公里外，立刻到該地址查證。

當警方抵達後，看到男童的父親及奶奶在住家附近焦急四處尋找，男童父親看見警方陪同男童步行返家才放心，也當場斥責兒子，男童表示，因聽見放炮聲想去看煙火，家屬感激熱心民眾和警方協助下，帶男童回家。