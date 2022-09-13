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台南超商竊手機未及變賣 台北前科男遭逮送辦

中央社／ 台南13日電

台北市彭姓前科男子昨天在台南市中西區竊取超商店員手機，快速離開後四處遊蕩製造斷點、企圖變賣，警方立刻追緝，2小時內在距離超商約300公尺飯店逮獲彭男，依法送辦。

台南市警察局第二分局警員今天告訴中央社記者，中西區康樂街某家超商羅姓女店員昨天工作事忙，將手機置於飲料箱上，隨即遭竊；警方調閱監視器鎖定當時超商內一名黑衣男子涉案，這名男子竊得手機後，藏於手提袋中若無其事離開。

警方追查發現，涉案男子離開超商後步行四處遊蕩，並閃躲進入巷道意圖製造斷點規避查緝；警方逐一搜查，2小時內在距離超商300公尺的中正路某飯店逮到這名男子，同時查獲遭竊手機。

警方調查，涉案42歲彭男，設籍台北市，有竊盜及毀損等前科，竊得市價約新台幣1萬元的OPPO手機後，企圖變賣折現，但來不及脫手就被逮獲，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

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