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高雄婦肖想投資錢滾錢 瞞兒捧60萬私房錢匯款遭阻
高雄市70歲郭姓婦人加入股票投資群組，被遊說投資股票可錢滾錢，瞞著兒子捧著自己平日攢下的60萬私房錢，至銀行欲匯入指定帳戶，行員直覺有異報警，警方趕抵，搬詐騙案例勸阻，強調錢匯了就沒力，婦人嚇到打消匯款。
鳳山分局文山所巡佐陳榮基及警員翁任鋒昨天下午1時許，接獲轄區建國路三段的銀行通報，指一名婦人拿著60萬現金，欲匯入指定個人帳戶，疑遭詐騙，警網趕抵銀行了解。
警方到場了解，郭姓老婦人聲稱，因加入投資股票群組，群組內的老師聲稱投資可獲利，讓她信以為真，捧著好不容易存的私房錢，瞞著兒子想說投資多賺一些私房錢。
警方查看郭婦的手機後，直說「這是騙人的啦，對方是私人帳戶，你錢匯過去就沒了」，假投資真詐財是詐騙集團慣用伎倆，郭婦直說本來想賺一些錢，沒想到卻是騙子；警方當下細心引導郭婦退出詐騙投資群阻，並陪同郭婦將存款全數存回銀行帳戶，保住她辛苦存的積蓄。
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