影／桃園轎車自撞「倒頭栽」 駕駛渾身酒味被拖出法辦

桃園市桃園區一名男子昨天下午駕車行經國際、延壽路口，突然自撞分隔島翻覆，身受輕傷並受困車中；警方到場將他拖出車外，發現他渾身酒味，竟是酒駕，全案詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，45歲潘姓男子昨天下午3時許駕駛轎車，沿國際路往文中路方向行駛，行經國際路與延壽街口時，不慎自撞中央分隔島後翻覆在車道上，人受困車中。

桃園警分局龍安派出所及桃園交通中隊接獲民眾報案，立即趕抵現場救援，封鎖路段封鎖及疏導交通，並將潘男拖出車外；他僅臉部有輕微擦傷，並無大礙，自稱是開車時物品掉落，準備要撿拾，卻不小心撞上分隔島。

員警聞到潘男身上有濃厚酒味，經詢他自稱在工地有喝幾瓶啤酒，然而經酒測高達每公升0.79毫克，嚴重超標，警方詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦；肇事車一小時後被拖走，交通才得以恢復暢通。

警方呼籲民眾飲用含酒精飲料後，切勿駕駛動力車輛，以免造成自身及他人危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康