快訊

分享萬華美食被爆盜圖 陳時中道歉了：確實是不對

艾美獎／「魷魚遊戲」創紀錄獲得最佳戲劇影集導演獎

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

影／桃園轎車自撞「倒頭栽」 駕駛渾身酒味被拖出法辦

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名男子昨天下午駕車行經國際、延壽路口，突然自撞分隔島翻覆，身受輕傷並受困車中；警方到場將他拖出車外，發現他渾身酒味，竟是酒駕，全案詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，45歲潘姓男子昨天下午3時許駕駛轎車，沿國際路往文中路方向行駛，行經國際路與延壽街口時，不慎自撞中央分隔島後翻覆在車道上，人受困車中。

桃園警分局龍安派出所及桃園交通中隊接獲民眾報案，立即趕抵現場救援，封鎖路段封鎖及疏導交通，並將潘男拖出車外；他僅臉部有輕微擦傷，並無大礙，自稱是開車時物品掉落，準備要撿拾，卻不小心撞上分隔島。

員警聞到潘男身上有濃厚酒味，經詢他自稱在工地有喝幾瓶啤酒，然而經酒測高達每公升0.79毫克，嚴重超標，警方詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦；肇事車一小時後被拖走，交通才得以恢復暢通。

警方呼籲民眾飲用含酒精飲料後，切勿駕駛動力車輛，以免造成自身及他人危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島翻覆，傷情不嚴重，但妨礙交通長達一小時。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島翻覆，傷情不嚴重，但妨礙交通長達一小時。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島翻覆，車內機油滲出。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島翻覆，車內機油滲出。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島翻覆，傷情不嚴重，但妨礙交通長達一小時。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島翻覆，傷情不嚴重，但妨礙交通長達一小時。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島，號誌電桿被撞凹。記者楊湛華／翻攝
桃園市潘姓男子酒後駕車，不慎自撞分隔島，號誌電桿被撞凹。記者楊湛華／翻攝

延伸閱讀

台南2機車相撞 1車「鏟起」轎車鑽底成奇觀

桃園負債破千億？綠闢謠藍支持舉發

批民進黨「割腕自殘」 黃金春：鄭寶清民調20%有機會贏

高雄楠梓一陣強風吹來 路樹斷裂擊中路邊轎車

相關新聞

影／找到登山杖！ 登池有山法官失聯 加派人力上山搜救

台北地院法官陳伯均前天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失聯，台中市消防局派人連日搜尋，山友先找到一支疑似法官的...

影／BMW M3嚴重車禍畫面曝 夫妻開心試車卻天人永隔

桃園市八德區昨晚間嚴重車禍，車行老闆伴夫妻上路試車，因不明原因失控撞上路樹，其中駕車的林姓男子及坐在副駕的林姓老闆，經搶...

影／桃園轎車自撞「倒頭栽」 駕駛渾身酒味被拖出法辦

桃園市桃園區一名男子昨天下午駕車行經國際、延壽路口，突然自撞分隔島翻覆，身受輕傷並受困車中；警方到場將他拖出車外，發現他...

台中警三分局42家銀行今年阻詐2000萬 其中1家就擋一半

台中市警局推動「警銀聯阻防詐」，由警方與轄內銀行合作，建立聯繫管道，以在被害人欲匯款的前一刻，即時阻止，其中第三警分局所...

伸港鄉代參選人看板被塗鴉、布條被火燒 氣不過報案

彰化伸港鄉鄉民代表參選人曾正安的競選布條昨天被人發現有用火燒破壞的痕跡，除了惡意燒出號碼，人像嘴巴還被燒黑。曾正安發現後...

台南2機車相撞 1車「鏟起」轎車鑽底成奇觀

「這車怎麼撞的？」台南市北區西門路四段與西門路四段330巷口，昨晚10點30分發生一起離奇車禍，兩輛機車先在路口發生相撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。