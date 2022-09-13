7旬夫妻各騎機車同溫南橫 妻不慎撞護欄追憶之旅泡湯
高雄76歲陳姓老翁因年少時期與妻子一同壯遊南橫公路，今年南橫復通，夫妻倆想重溫美景，日前各自騎車機車一同出發；未料，途中疑妻子精神不濟，不慎自撞護欄，導致右小腿、腳踝等多處擦挫傷，雖送醫後，無生命危險，但這趟追憶之旅也因此泡湯。
家住苓雅區陳翁因年少時與戴姓妻子曾一同騎車壯遊南橫公路，未料道路因風災中斷13年，直到今年才搶修復通；為了重溫山林美景，夫妻倆9月9日各自騎乘機車一同出發壯遊。
未料，當天下午1時許，陳翁的妻子疑精神不濟，行經台20線89.1公里處，桃源一橋時，不慎擦撞橋邊護欄摔車，導致右小腿、腳踝等多處擦挫傷。
陳翁見狀趕緊報警並連繫救護車，六龜警分局桃源分駐所獲報前來協助，與醫護人員一同將受傷的陳翁妻子抬上擔架送醫救治，所幸，治療後無大礙。
老夫妻兩人的追憶之旅，也因這起事故泡湯；警方也呼籲，家中長者騎車出門，應考量自身精神及體力，切勿疲勞駕駛，隨時注意周遭狀況，降低車速，確保行車安全。
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