台中警三分局42家銀行今年阻詐2000萬 其中1家就擋一半

台中市警局推動「警銀聯阻防詐」，由警方與轄內銀行合作，建立聯繫管道，以在被害人欲匯款的前一刻，即時阻止，其中第三警分局所轄的東區、南區的42家銀行，在今年迄今已阻詐2000萬元，其中華南銀行台中分行，單行即阻詐破千萬，占阻詐金額一半，市警局副局長鄧學鑫、三分局長楊川前往該行致贈感謝狀、禮品致意。

第三警分局表示，為守住民眾荷包，貫徹「警銀聯阻防詐」計畫，與金融機構行員建立即時聯繫管道，分局從分局長楊川、副分局長、偵查隊長、轄區所長及基層同仁，都會親自拜訪金融機構，請行員發揮專業，發現可疑除關懷提問外，立即通報轄區員警到場協處，打造阻詐長城，統計今年1月迄今已攔詐27件，攔阻金額近2000萬餘元，成效斐然。

三分局指出，華南銀行南台中分行是其中佼佼者，8月下旬再次成功阻詐120萬元，光今年度已阻詐5件，攔阻金額達1904萬元，堪稱「阻詐神手」，市警局副局長鄧學鑫有感於此，製作、準備感謝狀、禮品，與警三分局員警在8日親訪華南銀行南台中分行，向分行經理、襄理及行員致上肯定與感謝。