伸港鄉代參選人看板被塗鴉、布條被火燒 氣不過報案

彰化伸港鄉鄉民代表參選人曾正安的競選布條昨天被人發現有用火燒破壞的痕跡，除了惡意燒出號碼，人像嘴巴還被燒黑。曾正安發現後向轄區派出所報案，他表示，短短幾天看板、布條被破壞，火燒布條的工具還留在現場，相當可惡，認為是有針對性的行為。

曾正安說，昨天在曾家社區發現他的布條被火燒，伸港鄉長參選人曾國貴的布條人像鼻子部分也被燒，兩條布條分別掛在大廟附近；他說，9月9日親戚也發現他掛在泉厝路上的看板被人亂塗鴉，昨天傍晚一同向警方報案，希望逮到行為人。

伸港派出所指出，昨天已接獲報案，會依法辦理，破壞參選人選舉看板、旗幟等不僅涉毀損罪，也可能違反選罷法等相關規定，可處5年以下有期徒刑，警方針對相關案情不願透漏，僅表示當事人已到案。