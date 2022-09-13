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台南2機車相撞 1車「鏟起」轎車鑽底成奇觀

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

「這車怎麼撞的？」台南市北區西門路四段與西門路四段330巷口，昨晚10點30分發生一起離奇車禍，兩輛機車先在路口發生相撞後，一輛機車失控「鏟起」停在路旁轎車，躺進轎車底，兩輛機車共3人手腳多處擦挫傷。

台南網友在台南大小事臉書社團PO上相關照片，許多人一看誤以為是轎車倒車時不注意撞到機車，結果並非如此。

警方調查，李姓男子(32歲)騎機車由西往東方向欲前往西門路四段330巷，與洪姓男子（19歲）搭載許姓男乘客（18歲）機車，沿西門路機慢車優先車道南往北方向直行發生碰撞肇事，並波及路邊停車轎車，造成洪騎乘機車衝進轎車車底，車輛受損。雙方騎士及乘客身體多處受傷送醫治療，經酒測均無酒駕情事。

台南市警五分局呼籲，路口事故多，請務必要遵守交通規則，謹記交通安全月口訣「路口慢看停，行人停看聽」，行經路口遵守號誌、減速慢行，方能保障你我安全，避免發生危害。

台南市北區西門路四段昨晚發生機車衝進轎車後方，轎車後方整個翹起，引起許多民眾討論。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段昨晚發生機車衝進轎車後方，轎車後方整個翹起，引起許多民眾討論。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段昨晚離奇車禍，機車竟衝進轎車後方，轎車後方整個翹起，引起許多網友討論。翻攝自台南大小事臉書社群
台南市北區西門路四段昨晚離奇車禍，機車竟衝進轎車後方，轎車後方整個翹起，引起許多網友討論。翻攝自台南大小事臉書社群
台南市北區西門路四段昨晚離奇車禍，機車竟衝進轎車後方，轎車後方整個翹起，引起許多民眾討論。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區西門路四段昨晚離奇車禍，機車竟衝進轎車後方，轎車後方整個翹起，引起許多民眾討論。記者黃宣翰／翻攝

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