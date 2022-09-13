詐騙集團拐7旬婦領150萬 以為肥羊上鉤反落入警圈套

高雄70歲黃姓婦人日前在家接到詐騙集團佯裝刑警，指稱她涉及洗錢案，需提領150萬存款，等候指示將有人前來取款；黃驚覺有異報警，便與警方合作，用假鈔反制前來取款的25歲林姓男子，警將人逮捕後，林男辯，不知受詐騙集團指使，後又改口缺錢想當車手抵債；警詢後，將他依詐欺罪嫌移送。

黃婦9月5日上午在家中看電視時，突然接到陌生來電，對方自稱是「林姓刑警隊長」，還說她在北部涉及洗錢案需監管其帳戶。

起初黃婦並不相信，但又陸續接到由詐騙集團分飾的銀行行員、檢察官來電，隨後又透過LINE轉知，若不配合監管帳戶，將會被抓去關，才讓她嚇得趕緊去銀行領出150萬存款，並依指示在家中等人來取款。

事後，黃婦有人聽聞此事，勸他報警，她才又於9月8日向楠梓分局加昌派出所報案，並與警方協力準備假鈔票，等候車手來取款。

當天下午2時許，一名自稱「刑事局專員」的林男出面取款，埋伏員警一舉上前逮人，並查扣假公文、公證本票；據悉，林男為桃園人，本身無業，被逮時，說詞反覆，一下說不知受到詐騙集團指使，後又改口因欠債，才出來當車手想賺錢抵債。