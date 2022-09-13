被未掛牌機車追撞騎士逃 台中駕駛懸賞5000元找肇事者
一輛轎車昨晚行駛台中市外埔區，被後方機車撞上，騎士涉嫌肇逃，轎車車主將行車影像PO上地方社團臉書，懸賞5000元找肇逃者，車主說，肇逃機車沒掛車牌，請神通廣大的網友們幫忙，大甲警分局今天表示，目前仍在調閱沿途監視器畫面中。
轎車駕駛在臉書「我愛大甲2」PO行車影像說，昨晚6點46分，他開車到外埔區大甲東加油站路口，在正常行駛狀況下，被一輛機車追撞，對方肇事逃逸，對方的機車沒掛車牌。
駕駛表示，報案時警方說沒有車牌很難找到肇逃者，所以在地方社團臉書請各位神通廣大的網友們，幫忙找到此人，協助警方順利破案，「也讓我們找到這個可惡的肇逃者，如有找到，請提供給外埔分駐所，為表達謝意，願意提供紅包5000元。」
大甲分局表示，這件無人受傷的車禍，警方受理後，目前仍在調閱沿途監視器畫面。
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